Lange ist es nicht mehr hin, bis uns das schmuddelige Novemberwetter wieder aufs Gemüt drückt. Ganz so schlimm kommt es für die Fans der jazzigen Klänge aber nicht, steht doch im herbstlichen Dauergrau auch das finale Event der Saison an: Die Sonneberger Jazztage. Die feiern heuer ihren 40. Geburtstag. Wie Fred Ulbricht von den Sonneberger Jazzfreunden mitteilt, haben sich die Macher des Jubiläumsfestivals einiges einfallen lassen und aus diesem Anlass gleich drei Headliner gebucht. „So kann das Publikum Künstler aus der absoluten Top-Liga gleich an drei Tagen hintereinander im Gesellschaftshaus Sonneberg erleben“, verspricht Ulbricht in seiner Mitteilung.