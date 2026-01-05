Drei Vorfälle: Türen und Fenster in München mit Sprengstoff beschädigt

München (dpa/lby) - In mehreren Fällen sind in München Wohnungstüren und Fenster mit Sprengstoff beschädigt worden. Verletzt wurde bei den Vorfällen niemand, wie die Polizei mitteilte.
Ein Handball großes Loch sprengen Unbekannte an Silvester in eine Wohnungstüre. Es ist nicht der einzige Vorfall dieser Art.
In einer Wohnung hörte demnach eine 31-Jährige an Silvester einen lauten Knall. An ihrer Wohnungstür habe sie ein etwa Handball großes Loch bemerkt, sagte eine Polizeisprecherin. Das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses sei verraucht gewesen. Nach bisherigen Erkenntnissen hätten bislang unbekannte Täter eine Sprengstoffvorrichtung an der Tür fixiert, sagte die Sprecherin. In einem weiteren Fall brachte laut Polizeiangaben ein bislang unbekannter Täter das Küchenfenster eines 63-Jährigen mit einem Sprengsatz zur Explosion. Das Fenster sei komplett entglast und die Splitter in der Wohnung verteilt worden.
Kurz nach Mitternacht hörte in einem dritten Fall ein 37-Jähriger ebenfalls einen Knall und einen ausgelösten Rauchmelder in seinem Mehrfamilienhaus. Bei seinem Nachbarn, der nicht da gewesen sei, habe der Mann ein Loch in der Tür gesehen, teilte die Polizei mit. Demnach brachten unbekannte Täter dort Sprengstoff an der Tür an und lösten ihn aus. Die Polizei schätzte den Schaden an der Tür und Schäden innerhalb und außerhalb der Wohnung auf mehrere Tausend Euro.
Die Polizei suchte nach Zeugen der Vorfälle und ermittelte wegen Herbeiführens von Sprengstoffexplosionen. Ob zwischen den Fällen ein Zusammenhang besteht, prüfen die Ermittler, wie eine Sprecherin sagte.