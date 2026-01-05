Drei Vorfälle: Türen und Fenster in München mit Sprengstoff beschädigt

Weitere Explosion in Mehrfamilienhaus

Kurz nach Mitternacht hörte in einem dritten Fall ein 37-Jähriger ebenfalls einen Knall und einen ausgelösten Rauchmelder in seinem Mehrfamilienhaus. Bei seinem Nachbarn, der nicht da gewesen sei, habe der Mann ein Loch in der Tür gesehen, teilte die Polizei mit. Demnach brachten unbekannte Täter dort Sprengstoff an der Tür an und lösten ihn aus. Die Polizei schätzte den Schaden an der Tür und Schäden innerhalb und außerhalb der Wohnung auf mehrere Tausend Euro.