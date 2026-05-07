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  4. Halbe Million Euro Schaden bei Brand – 40 Bewohner betroffen

Drei Verletzte Halbe Million Euro Schaden bei Brand – 40 Bewohner betroffen

Dichter Rauch qualmt aus dem Keller und dringt in mehrere Wohnungen: In einem großen Wohnhaus brennt es, das Gebäude wird evakuiert. Was passiert mit den Bewohnern?

Drei Verletzte: Halbe Million Euro Schaden bei Brand – 40 Bewohner betroffen
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Der durch das Feuer entstandene Schaden ist enorm. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa

Freyung (dpa/lby) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im niederbayerischen Freyung (Landkreis Freyung-Grafenau) ist ein Schaden von rund einer halben Million Euro entstanden. Am Mittwochabend brach das Feuer im Keller des Gebäudekomplexes aus; der starke Rauch breitete sich über vier Wohnanwesen aus, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Rettungsdienst brachte demnach drei Menschen mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus.

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Mehr als 40 Bewohnerinnen und Bewohner mussten das Haus wegen des Brandes verlassen. Der Bürgermeister organisierte dem Polizeisprecher zufolge eine Notunterkunft in einem Ferienpark. Gegen Mitternacht löschten die Feuerwehrleute das Feuer schließlich. Nach ersten Erkenntnissen verursachte wohl ein technischer Defekt im Bereich der Elektroverteilung im Keller das Feuer.