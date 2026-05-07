Drei Verletzte: Halbe Million Euro Schaden bei Brand – 40 Bewohner betroffen

Freyung (dpa/lby) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im niederbayerischen Freyung (Landkreis Freyung-Grafenau) ist ein Schaden von rund einer halben Million Euro entstanden. Am Mittwochabend brach das Feuer im Keller des Gebäudekomplexes aus; der starke Rauch breitete sich über vier Wohnanwesen aus, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Rettungsdienst brachte demnach drei Menschen mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus.