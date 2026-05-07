Freyung (dpa/lby) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im niederbayerischen Freyung (Landkreis Freyung-Grafenau) ist ein Schaden von rund einer halben Million Euro entstanden. Am Mittwochabend brach das Feuer im Keller des Gebäudekomplexes aus; der starke Rauch breitete sich über vier Wohnanwesen aus, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Rettungsdienst brachte demnach drei Menschen mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus.
Drei Verletzte Halbe Million Euro Schaden bei Brand – 40 Bewohner betroffen
dpa 07.05.2026 - 07:11 Uhr