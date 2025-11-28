Drei Verletzte: Ermittler gehen nach Angriff auf Trio von Tötungsversuch aus

Postbauer-Heng (dpa/lby) - Nach einem zunächst als Raubüberfall gedeuteten Angriff auf ein Trio auf offener Straße in der Oberpfalz gehen Ermittler von einem Tötungsversuch aus. Gründe seien die Schwere der Verletzungen und die "Art der Tathandlung", teilte die Polizei mit. Die drei Männer seien bei dem Angriff in Postbauer-Heng (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) Anfang Oktober zum Teil mit Messerstichen schwer verletzt worden. Inzwischen müssten die drei nicht mehr im Krankenhaus behandelt werden.