Drei Verletzte Ermittler gehen nach Angriff auf Trio von Tötungsversuch aus

Drei Männer werden in einem Gewerbegebiet aus einem Auto heraus angegriffen und mit Messerstichen schwer verletzt. Die Täter fliehen im Dunkeln. Jetzt macht die Polizei neue Erkenntnisse öffentlich.

Drei Verletzte: Ermittler gehen nach Angriff auf Trio von Tötungsversuch aus
Nach dem Überfall Anfang Oktober hatte die Polizei vergeblich nach den vier Angreifern gesucht. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Postbauer-Heng (dpa/lby) - Nach einem zunächst als Raubüberfall gedeuteten Angriff auf ein Trio auf offener Straße in der Oberpfalz gehen Ermittler von einem Tötungsversuch aus. Gründe seien die Schwere der Verletzungen und die "Art der Tathandlung", teilte die Polizei mit. Die drei Männer seien bei dem Angriff in Postbauer-Heng (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) Anfang Oktober zum Teil mit Messerstichen schwer verletzt worden. Inzwischen müssten die drei nicht mehr im Krankenhaus behandelt werden.

Weil die vier bislang unbekannten Angreifer von den Männern auch Wertsachen verlangt haben sollen, hatte die Polizei zunächst einen Raubüberfall als Motiv vermutet. Die Ermittler suchen weiter nach den vier Angreifern sowie nach einem Mann, der das Quartett in einem dunklen Auto zum Tatort gefahren haben soll. Dafür suchte die Kripo weiter nach Zeugen: "Jeder noch so kleine Hinweis kann entscheidend sein", hieß es in einer Mitteilung.

Nach dem Angriff hatte die Polizei unter anderem mit einem Hubschrauber nach den Angreifern gesucht - letztlich aber ohne Erfolg.