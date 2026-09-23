Samstagvormittag. In der großen Halle am Ortsrand von Rappelsdorf ist Bewegung, wird gelacht und geschwatzt, vor allem gearbeitet. Schwarze Banner werden an der Decke angebracht. Schallschutz. Wenn Kermes in Rappelsdorf ist, wird’s laut. Kommendes Wochenende schon. „14 – 15 - hier rockt die Kuh!“ – Der Schlachtruf ist Markenzeichens des Vereins für die drei tollen Tage in Rappelsdorf. „Die Kuh ist unser Symbol, wir sind ein landwirtschaftlich geprägtes Dorf“, erklärt Caroline Arnold, Power-Frau in der Kermes und sonst Lehrerin am Gymnasium Suhl.
Drei tolle Tage Jetzt ist Kermes da, wo die Kuh rockt
Karin Schlütter 23.09.2026 - 14:00 Uhr