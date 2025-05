Drei Tage volles Programm: 800 Jahre Oberlind: ein Ort feiert Geschichte

Bieranstich erfolgt durch Beate Meißner

Im Hort-Gebäude wird auch die Geschichte der Oberlinder Unternehmen behandelt, die für lokale Arbeitsplätze gesorgt haben und/oder weiterhin sorgen. Dazu gehören unter anderem die Unternehmen EIO, Thuringia, Sonni und Piko. Möckl nutzte die Gelegenheit, sich bei den Unternehmen zu bedanken. „Vor allem die ortsansässigen Unternehmen haben sich daran beteiligt. „Es ist eine Summe zusammengekommen, die annähernd die Kosten deckt“, stellt Möckl fest. Die Sponsoren werden mit einem großen Plakat bedacht. Auch Privatpersonen haben gespendet. Auf Lotto-Mittel habe man für das Festwochenende verzichtet, da diese für eine Festschrift beantragt werden. Die Festschrift soll nach dem Jubiläumsjahr erscheinen und das Festjahr mit beinhalten.

Für das 800-jährige Jubiläum haben sich zahlreiche Gäste angekündigt, darunter Sonnebergs Bürgermeister Heiko Voigt sowie Landrat Robert Sesselmann. Ganz fest eingeplant hat auch Beate Meißner ihren Besuch in Oberlind. Die Justizministerin – selbst wohnhaft im Oberlind - wird am Freitag ab 17 Uhr das Festwochenende mit einem Bieranstich eröffnen. Mit von der Partie ist die Musikschule Sonneberg. Um 20 Uhr tritt dann die Band M&M mit Tanzmusik auf.

Weiter geht es am Samstag um 15 Uhr. Neben dem Festzeltbetrieb können sich die Besucher Auftritte des Sonneberger Kuckucks sowie von Sängerin Ines Ehrlicher freuen. Ab 20 Uhr heizt dann DJ Mike auf dem Oberlinder Marktplatz allen Tanz- und Feierwütigen kräftig ein im Rahmen der „Golden Gate Party“.

Am Sonntag geht es bereits ab 10 Uhr los. Neben einem Skatturnier um den Pokal der „Thüringer Justizministerin“, wird ein Frühschoppen angeboten. Ab 13 Uhr beginnt dann der historische Festumzug durch Oberlind. Der Treffpunkt befindet sich an der Mittleren Motsch. An diesem werden aller Voraussicht nach 670 Teilnehmer und mehr als 30 Fahrzeuge teilnehmen. Letztere werden in 43 Bildern Oberlinder Geschichte und Vereine durch die Straßen tragen. Für die gesamte Veranstaltung ist mit dem Ordnungsamt der Stadt Sonneberg ein entsprechendes Sicherheitskonzept erarbeitet worden. „Wenn jemand eine Oberlind-Fahne hat, so bitten wir darum, diese aus dem Fenster zu hängen“, sagt Gallert.

Von 14 bis 17 Uhr lädt die Stadt Sonneberg dann zum großen Kinderfest ein. Für kleine und große Besucher werden zahlreiche Mitmachaktionen angeboten. Es gibt ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit einer Eröffnung durch die Musikschule, einem Tanzbeitrag der „Little Linder“ sowie einer spannenden Vorführung der Ronin Thais. Außerdem sorgt die „Zwergenparade“ als Walking Act den ganzen Tag über für Unterhaltung.

Weitere Veranstaltungen sind geplant

Neben dem Bühnenprogramm warten viele weitere Highlights: Bastelstationen, ein Bewegungsparcours, eine Ausstellung von Nautiland, Hüpfburgen, ein Flohmarkt, Kinderschminken, eine Verkleidungskiste, ein Glücksrad, eine Feuerwehrschau sowie Seifenblasen-Attraktionen und vieles mehr. Zahlreiche Vereine, Einrichtungen und Institutionen aus der Region sind mit dabei; darunter die Feuerwehr Oberlind, die Grundschule und Kita „Arche Noah“, SC 06 Oberlind, das Jugendrotkreuz, die Musikschule, der Faschingsverein Kuckuck, das Thinka Bürgerbüro, weitere Kitas sowie das Spielzeugmuseum.

Heidi Gallert, André Möckl, Ralf Wöhner und alle an der Planung beteiligten blicken dem Festwochenende voller Vorfreude entgegen und hoffen, dass alles nach Plan laufen und das Wetter mitspielen wird. Der Eintritt ist an allen drei Tagen frei.

Mit dem Festwochenende sind die Feierlichkeiten anlässlich des 800-jährigen Jubiläums aber noch lange nicht zu Ende. Am Montag, 1. September, ist ab 18 Uhr ein Festgottesdienst in der Oberlinder Kirche St. Aegidien mit Friedrich Kramer, Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, vorgesehen. Von Donnerstag, 30. Oktober, bis Sonntag, 2. November, besteht die Möglichkeit an einer historischen Führung durch Oberlind mit Roland Spielmann, vielen auch bekannt als Roland Wozniak.