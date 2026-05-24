Anfang Juni wird in Ilmenau gefeiert – so will es die Tradition, die auch in diesem Jahr zum 32. Altstadtfest fortgeführt wird. Von Freitag, 5. Juni, bis einschließlich Sonntag, 7. Juni, verwandelt sich die Ilmenauer Innenstadt wieder zu einer lebendigen Partymeile. Die Stadtverwaltung verspricht „Musik auf fünf Bühnen, kulinarische Höhepunkte an jeder Ecke und ein Programm, das selbst den letzten Tanzmuffel zum Mitwippen bringt“.