Von weitem schon leuchtete der Waldrand. Wer an diesem Pfingstwochenende über die A71 fuhr, konnte sie nicht übersehen: die Lichtkegel, die aus dem Wald bei Queienfeld in den Himmel stachen. Und wer den Weg suchte, der wurde fündig: am Waldfestplatz, wo drei Tage lang gefeiert, getanzt, gerockt und geschwitzt wurde. Der Hurra-Club Queienfeld hatte eingeladen zu seinem großen Pfingstspektakel. Vor allem am Samstag- und Sonntagabend verwandelte sich der Platz in ein echtes Festivalgelände.