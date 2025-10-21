„Orgelwandel“ hat Wieland Meinhold, Weimarer Universitätsorganist, die Tour genannt, bei der er seine Spielkunst den Instrumenten in drei Rhöner Kirchen widmete. Instrumente, denen man nachsagt, sie seien „Königinnen“. Am Sonntag war er in Gerthausen, Wohlmuthausen und Seeba unterwegs. „Alles wunderbar restaurierte Orgeln“, schwärmt der Musik-Professor, der als „Tasten- und Pedalakrobat“ auch international gefeiert wird. „Sie machen spielerisch so viel Freude!“