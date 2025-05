Cordula Köhler und ihrem Mann Uwe Wagner standen am Mittwoch die Freude über die Würdigung der Restaurierung ihres Zuhauses mit dem Denkmalpreis 2024 ins Gesicht geschrieben, Rainer Gerlach fühlte sich in Anerkennung seiner Lebensleistung geehrt und Helma Ortmann, Chefin der Zwergstatt Gräfenroda, konnte ihre Rührung über die Auszeichnung mit dem Ehrenpreis nicht verbergen. Die drei Geehrten erhielten ihre Auszeichnungen, die mit finanziellen Anerkennungen hinterlegt waren, in historischer Kulisse und vor allem – vor vielen Gleichgesinnten. Denn die Veranstaltung in der Geraberger Braunsteinmühle galt zugleich als Dankeschön für diejenigen, die sich zum Denkmaltag engagieren und ihre privaten Türen oder öffentliche Pforten für Neugierige öffnen und sich für Bau- oder technische Denkmal im Landkreis engagieren.