Null Punkte, drei klare Niederlage und jede Menge Hausaufgaben: Zwei Wochen vor dem Punktspielstart gegen den HC Leipzig hat der neu formierte Handball-Bundesligist ThSV Eisenach beim heimischen Wartburg-Cup noch viele Baustellen offenbart. „Wir sind nicht gefestigt genug, müssen eine hohe Sicherheit herstellen“, bilanzierte der neue Trainer Sebastian Hinze nach dem Test-Turnier, „wie brauchen vor allem mehr Klarheit im Angriffsspiel. Das wurde uns hart gezeigt am Wochenende.“