Fünfmal schon bestritt "El Tri", wie die Mannschaft wegen der drei Nationalfarben genannt wird, ein Eröffnungsspiel. Das erste 1930. Fast hundert Jahre später sollte nach drei Niederlagen und zwei Remis endlich der erste Auftaktsieg gelingen. Zuletzt hatten sie 1:1 gespielt - 2010 gegen den damaligen Gastgeber, der Südafrika hieß.

Quinones an den Pfosten

Für ein eigenes Tor war Südafrika bei seiner ersten Endrunde seit dem Heimturnier zunächst zu harmlos. Auch die Unterbrechung durch die bei dieser WM fixen Trinkpausen veränderte den Rhythmus des Spiels nicht. Stattdessen eskalierten sie im Aztekenstadion kurz vor der Halbzeit fast ein zweites Mal. Doch Quinones (42.) traf nur den Pfosten.

Und es wurde nicht besser aus Sicht der Südafrikaner. Direkt nach Wiederanpfiff hatte Torwart Ronwen Williams einen Blackout, spielte den Ball direkt in den Fuß des an der Strafraumgrenze stehenden Mexikaners Alvaro Fidalgo. Doch der Mittelfeldspieler agierte nicht zielstrebig genug, vertändelte die Möglichkeit letztlich.

Nur wenige Minuten später das nächste Fiasko. Brian Gutiérrez wurde steil geschickt, entwischte der südafrikanischen Abwehr kurz hinter der Mittellinie - und wurde von Sithole mit einer Notbremse kurz vor dem Strafraum gestoppt. Den fälligen Freistoß setzte Jiménez nur in die Mauer.

Nach 66 Minuten wurde es erneut stimmungsvoll im Aztekenstadion. Trainer Aguirre wechselte den erst 17 Jahre und 240 Tage alten Gilberto Mora ein, der damit zu Mexikos jüngstem WM-Spieler avancierte. Die "Mora, Mora"-Sprechchöre waren noch zu hören, da sorgte Jiménez per Kopf für die Entscheidung. Kurz vor Schluss schlug der eingewechselte Zwane Roberto Alvarado gegen den Kopf - zweiter Platzverweis für Südafrika nach Videobeweis. In der Nachspielzeit erwischte es auch den Mexikaner Cesar Montes nach einer Notbremse.