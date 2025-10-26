Stocker: "Stimmung im Land ist nicht gut"

Der Zuspruch der Bevölkerung hält sich laut Umfragen in Grenzen, die rechte FPÖ führt deutlich. "Die Stimmung im Land ist nicht gut. Sie steht aber nur bedingt mit der Realität im Einklang", sagt der 65-jährige Regierungschef. Es dominiere in der öffentlichen Wahrnehmung der Blick auf alles, was fehle und was nicht gut sei. "Mein Anliegen ist, dass wir diese Geschichte so erzählen, dass auch Optimismus und Zuversicht entstehen kann. Die Österreicher sehen das Glas oft ganz leer", sagt Stocker.