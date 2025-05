Die Ilmenauer Rennschlittenbahn „Wolfram Fiedler“ ist eine Institution in der Stadt. Ende der 1980er Jahre entstand sie etwa 750 Meter östlich vom Ziel der alten Bobbahn am Lindenberg als Kunststoffrodelbahn für Sommer- und Winterbetrieb. Die Bahn, die außerhalb der Wettkämpfe auch als Freizeitrodelbahn dient, wurde am 7. Oktober 1989 eingeweiht und nach dem ehemaligen Rennrodler Wolfram Fiedler benannt. Seit 1994 wird auf dieser Bahn der FIL-Sommerrodel-Cup des Internationalen Rodel-Verbands ausgetragen – so auch am jetzigen Wochenende.