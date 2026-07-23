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Drei Kilo Sprengmasse Polizei stoppt 19-Jährige mit illegalen Böllern

Kugelbomben und anderes Feuerwerk findet die Polizei im Auto von zwei jungen Männern – was den beiden jetzt droht.

Drei Kilo Sprengmasse: Polizei stoppt 19-Jährige mit illegalen Böllern
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Die Bundespolizei hat zwei 19-Jährige mit illegalen Böllern aus Tschechien gestoppt. Foto: -/Bundespolizeiinspektion Selb /dpa

Arzberg (dpa/lby) -   Mit einer größeren Ladung verbotener Böller im Gepäck sind zwei 19-Jährige in Arzberg (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) von der Bundespolizei gestoppt worden. Wie die Bundespolizei mitteilte, betrug die Sprengmasse der Böller mehr als drei Kilogramm. Für die Einfuhr und Verwendung dieser Pyrotechnik in Deutschland sei eine Erlaubnis nötig, die die beiden Männer nicht gehabt hätten. Sie wurden bei der Einreise aus Tschechien kontrolliert.

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Für welchen Zweck die Männer das Feuerwerk gekauft haben, ist laut einem Polizeisprecher unklar. Die Beamten beschlagnahmten die Böller und Kugelbomben und leiteten ein Verfahren wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz ein. Ihre Heimreise durften sie zwar fortsetzen - sie müssen aber die Vernichtung der verbotenen Fracht bezahlen.