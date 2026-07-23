Drei Kilo Sprengmasse: Polizei stoppt 19-Jährige mit illegalen Böllern

Arzberg (dpa/lby) - Mit einer größeren Ladung verbotener Böller im Gepäck sind zwei 19-Jährige in Arzberg (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) von der Bundespolizei gestoppt worden. Wie die Bundespolizei mitteilte, betrug die Sprengmasse der Böller mehr als drei Kilogramm. Für die Einfuhr und Verwendung dieser Pyrotechnik in Deutschland sei eine Erlaubnis nötig, die die beiden Männer nicht gehabt hätten. Sie wurden bei der Einreise aus Tschechien kontrolliert.