Da die Linke in Berlin als stärkste Partei und auch die Grünen eine Olympia-Bewerbung ablehnen, birgt Berlin als deutscher Kandidat ein großes Risiko. Eine mögliche deutsche Bewerbung könnte noch vor der Vergabe durch das Internationale Olympische Komitee (IOC) platzen. Auch wenn die Hauptstadt von den drei deutschen Kandidaten die größte internationale Strahlkraft haben dürfte.

Wie geht es nach der Entscheidung am Samstag weiter?

Für Deutschland geht es darum, sich nach dem Votum am Wochenende international in Stellung zu bringen und dem IOC Detailpläne und finanzielle Garantien vorzulegen. Die erste Vorauswahl für die Vergabe der Sommerspiele 2036 soll im März 2027 abgeschlossen sein. Die nächste Phase strategischer Verhandlungen würde dann bis Ende 2028 laufen, ehe in den letzten Monaten bis zur entscheidenden IOC-Session Mitte 2029 nur noch die aussichtsreichsten Kandidaten im Rennen verbleiben.

Wie stehen die Chancen im internationalen Vergleich?

Indien und Katar gelten als mögliche Kandidaten für 2036. Sollte das IOC einen Kandidaten aus Asien bevorzugen, müsste sich Deutschland mindestens noch weitere vier Jahre gedulden. Noch einmal aufgeschnürt werden soll das Thema dann aber nicht. Der jetzt gewählte Kandidat soll auch für 2040 oder 2044 ins Rennen gehen. Der DOSB will dann mit einer überzeugenden Bewerbung bereitstehen, wenn Europa gefragt ist. Neben dem deutschen Kandidaten haben in Europa Budapest und Istanbul Olympia-Pläne, auch Madrid, der Norden Großbritanniens und die Toskana prüfen einen Anlauf.