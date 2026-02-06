So vorangeschritten der Wiederaufbau ist, verstecken lassen sich die Probleme nicht. Für die Anwohner etwa ist die durch Baustaub verschmutzte Luft nach wie vor eine große Belastung. Schon lange warnt die Ärztekammer vor gesundheitlichen Schäden.

Gerade für Kinder sei die Situation belastend, sagt Mehmet Ali Gümüs. Der Anwalt hat nach dem Erdbeben seine kleine Organisation "Wir sind hier, Hatay" aufgebaut. Manchmal organisierten sie Touren zu historischen Städten, damit die Kinder eine Verbindung zur Stadt herstellen können, die es so nicht mehr gibt. In einem Café mit Bibliothek können sich die Kinder treffen und lernen. Oft gebe es in den Containerstädten oder den beengten Häusern nicht mal Platz, um Hausaufgaben zu machen, sagt Gümüs. Das Café sei mit einem Generator gegen die vielen Stromausfälle gewappnet. "Routinen sind wichtig und ein Ort, an dem sich die Kinder sicher fühlen", so Gümüs.

Ein Begegnungsort, das soll auch die Kirche sein. In etwa zwei Jahren, so hofft Hurdigil, ist das Gotteshaus fertiggestellt. "Wird alles gut, wenn es eine Kirche gibt?", fragt er mehr zu sich selbst und schüttelt leicht den Kopf. Es sei aber ein Anfang – alles andere brauche Zeit.