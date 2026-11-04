Drei Jahre nach dem Triumph: Warum der WM-Titel für Vennekamp nicht nur ein Segen war

Der WM-Titel machte sie weltberühmt, brachte aber auch neuen Druck. Vor der nächsten WM spricht Christiane Vennekamp über Rückschläge, Zweifel und ihre Erwartungen.
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Mit der Zeit verblasst es. Aber es ist immer noch eine meiner liebsten Schießsport-Erinnerungen und etwas, woran man sich gerne erinnert, um sich neu zu motivieren, wenn man mal eine Phase hat, wo es einfach nicht ganz so gut läuft.
Wie hat sich seinerzeit der Weltmeistertitel ausgewirkt? Vor allem sportlich, beispielsweise durch ein gesteigertes Selbstbewusstsein?
Ich habe das recht schnell von anderen Sportlern übernommen, weil man zunächst vermutet, dass dieser Titel einen jetzt irgendwie wahnsinnig viel weiterbringt. Ich glaube auch, dass er vielleicht etwas ändert in der Betrachtungsweise der anderen Sportler, dass diese einen anders betrachten. Aber man kann sich von diesem Titel nichts kaufen. Der bringt mir in keinem Finale ein Zehntel mehr. Aber er bringt mehr Druck, weil alle anderen erwarten, dass du als Weltmeister jetzt bestimmt noch mal etwas holst. Und von daher habe ich seitdem gelernt, mit Druck oder mehr Druck umgehen zu müssen. Und das hat lange gedauert. Das war das meiste, was ich von diesem Titel hatte – dass ich einfach etwas anderes lernen musste und mich dadurch weiterentwickelt habe.
Hat Sie die internationale Konkurrenz danach anders betrachtet?
Auf jeden Fall. Es ist wirklich so, dass man mehr auf dem Schirm ist - auch bei den Medien. Die Medien waren nach dem WM-Titel deutlich mehr interessiert an mir. Und die Texte wurden kritischer, wenn ich den Weltcup nicht sicher oder souverän gewonnen habe. Oder wenn ich nur Silber geholt habe. Dann dachte ich, na ja, vor drei Monaten hätten sie geschrieben, super Silber.
In Ihrer Karriere gab es anschließend einige Enttäuschungen, beispielsweise bei den Sommerspielen 2024 in Paris. Hilft der WM-Titel in einer schwierigen Phase, weil man weiß, dass das Potenzial da ist und auf der größten Bühne bereits zu Gold geführt hat?
Ich glaube, es ist wichtig, dass man das lernt. Auch in diesem Jahr ist vieles nicht so gelaufen, wie ich wollte. Privat hat sich wahnsinnig viel geändert. Wir hatten einen Trauerfall in der Familie. Die Trainingszeiten passten nicht, dadurch auch die Leistung nicht. Und jetzt sind wir kurz vor der WM, und ich denke mir, ich bin noch gar nicht auf dem Niveau, das ich gerne hätte, um zufrieden mit mir zu sein. Und dann kommt dieses, was man gerne über die Sportpsychologie lernt, dieses ,If you’re in doubt, zoom out‘ (frei übersetzt, dass man in schwierigen Situationen einen Schritt zurückgeht und das größere Ganze betrachtet, Anm. d. Red.).
Ich bin dieses Jahr Europameisterin geworden. Das ist mir in so einem Zweifelmoment gar nicht bewusst. Aber dann muss man sich beibringen, in allen Lebenslagen, nicht nur im Sport, mal einen Schritt zurückzugehen, zu versuchen, den ganzen Weg zu betrachten und zu sehen, dass man schon ganz woanders war. Dieses Jahr ist auch nicht schlecht, nur weil ich mich gerade nicht gut fühle. Und das ist etwas, was man auf jeden Fall lernen muss. Wenn man große Erfolge schon einmal hatte, sind diese markanter und schneller einzuholen, als wenn man kleine Trainingsschritte sehen muss und sagen muss, okay, das habe ich gut gemacht, es geht weiter, die Treppe geht nach oben. Und: Jeder Wettkampf ist wieder etwas Neues. Man kämpft bei jedem Wettkampf, ob das ein internationaler Wettkampf ist, ein Weltcup oder eine Weltmeisterschaft, ob es eine interne Qualifikation ist oder die Deutsche Meisterschaft. Und natürlich möchte man gerne Titel oder Medaillen sammeln, aber das kannst du nicht vorbestimmen. Die Konkurrenz hat auch noch ein Mitspracherecht. Du kannst nur an dir selbst arbeiten. Die anderen bestimmen, welcher Platz es dann wird.
In Doha sind Sie angesichts der Umstände nicht die Top-Favoritin. Wie sehen Sie die WM-Chancen?
Ich möchte mit meinen Wettkämpfen einfach mal wieder zufrieden sein. Ich möchte diesen Weg, den ich gerade gehe, bewusster gehen und erkennen, dass ich – auch wenn ich bei der WM nicht die Topfavoritin bin – eine sehr gute Schützin bin und dass ich mich mit meinen Ergebnissen wie früher wohlfühle. Ich war nie mit einem Wettkampf zu 100 Prozent zufrieden, auch wenn es 300 von 300 Ringen im Duell waren. Aber es hat sich so fremd angefühlt in letzter Zeit. Als ob jemand danebensteht und die Hälfte vom Wettkampf schießt, und ich habe dann das Ergebnis entdeckt. Ich würde mir selbst ein viel höheres Niveau wünschen oder auch erarbeitet haben. Von daher ist es aktuell wie früher, noch vor dem WM-Titel: Ich will mit meiner Leistung zufrieden sein. Das kann man jedoch nicht vorbestimmen, die Ringzahl sagt nicht immer aus, was man gerade geleistet hat. Das wissen alle Schützen, aber man kann mit dem, wie man sich darauf vorbereitet hat und was man aus der Situation macht, zufrieden sein. Trotzdem ist der Finaleinzug immer mein Plan gewesen und ist es immer noch. Und im Finale kann alles passieren.