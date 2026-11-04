Drei Jahre nach dem Triumph: Warum der WM-Titel für Vennekamp nicht nur ein Segen war

Ich bin dieses Jahr Europameisterin geworden. Das ist mir in so einem Zweifelmoment gar nicht bewusst. Aber dann muss man sich beibringen, in allen Lebenslagen, nicht nur im Sport, mal einen Schritt zurückzugehen, zu versuchen, den ganzen Weg zu betrachten und zu sehen, dass man schon ganz woanders war. Dieses Jahr ist auch nicht schlecht, nur weil ich mich gerade nicht gut fühle. Und das ist etwas, was man auf jeden Fall lernen muss. Wenn man große Erfolge schon einmal hatte, sind diese markanter und schneller einzuholen, als wenn man kleine Trainingsschritte sehen muss und sagen muss, okay, das habe ich gut gemacht, es geht weiter, die Treppe geht nach oben. Und: Jeder Wettkampf ist wieder etwas Neues. Man kämpft bei jedem Wettkampf, ob das ein internationaler Wettkampf ist, ein Weltcup oder eine Weltmeisterschaft, ob es eine interne Qualifikation ist oder die Deutsche Meisterschaft. Und natürlich möchte man gerne Titel oder Medaillen sammeln, aber das kannst du nicht vorbestimmen. Die Konkurrenz hat auch noch ein Mitspracherecht. Du kannst nur an dir selbst arbeiten. Die anderen bestimmen, welcher Platz es dann wird.