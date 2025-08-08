Drei Jahre Haft: Falschparker sammelt fast 100 Haftbefehle

Wegen nicht bezahlter Parkknöllchen muss er jetzt eine Erzwingungshaft von mehr als drei Jahren antreten. Dabei geht es um Verstöße, die der Mann nur in den Jahren 2022 und 2023 begangen hat, wie die Polizei am Freitag mitteilte.
In nur zwei Jahren sammelt ein 56-Jähriger Dutzende Knöllchen und denkt gar nicht daran, sie zu bezahlen. Jetzt wurde er verhaftet und hat lange Zeit, darüber nachzudenken.
Aus den Verwarngeldern wurden Bußgelder, im Laufe der Jahre hätten sich die Forderungen auf 43.000 Euro summiert, hinzu kämen Auslagen und Gebühren in Höhe von knapp 4700 Euro.
Da er auch diese Beträge nicht begleichen konnte oder wollte, wurden gegen den Mann Haftbefehle erlassen, inzwischen fast 100 Stück. Am Donnerstag nahm die Erfurter Polizei den Mann fest und überstellte ihn der Justiz. Eine Erzwingshaft ist eine besondere Haftform, mit der die Begleichung von Bußgeldforderungen erreicht werden soll. Für die Betroffenen gelten erleichterte Haftbedingungen.