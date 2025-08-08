Drei Jahre Haft: Falschparker sammelt fast 100 Haftbefehle

Da er auch diese Beträge nicht begleichen konnte oder wollte, wurden gegen den Mann Haftbefehle erlassen, inzwischen fast 100 Stück. Am Donnerstag nahm die Erfurter Polizei den Mann fest und überstellte ihn der Justiz. Eine Erzwingshaft ist eine besondere Haftform, mit der die Begleichung von Bußgeldforderungen erreicht werden soll. Für die Betroffenen gelten erleichterte Haftbedingungen.