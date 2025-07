Drei Freibäder Pariser können wieder in der Seine Schwimmen

Paris - Es ist ein lange gehegter Wunsch der Menschen in Paris: Von diesem Samstag an ist nach mehr als 100 Jahren das Schwimmen in der Seine wieder möglich. Dazu wurden drei Freibäder eingerichtet, eines sogar in unmittelbarer Nähe des Eiffelturms, eines unweit der Kathedrale Notre-Dame und eines in Nähe der Nationalbibliothek. Zur feierlichen Eröffnung werden Bürgermeisterin Anne Hidalgo, Sportministerin Marie Barsacq und weitere örtliche Prominenz erwartet - etliche wohl in Schwimmkleidung und fest entschlossen, gleich zu den ersten Schwimmern zu gehören.