Es ist der alljährliche Höhepunkt im Herbst, auf den die Tanzsportwelt hinfiebert: Die 33. Thüringer Landesmeisterschaften im Karnevalistischen Tanzsport. In der Riethsporthalle in der Landeshauptstadt ging es am vergangenen Wochenende um nichts Geringeres als um das Ticket für die Norddeutschen Meisterschaften – das begehrte Nadelöhr, über das man sich schlussendlich für die 54. Deutschen Meisterschaften qualifizieren kann, die im März 2027 standesgemäß auch in Erfurt in der Messehalle ausgetragen werden.
Drei Formationen Schweiß, Tränen und exzellenter Tanzsport
Redaktion 27.10.2026 - 08:00 Uhr