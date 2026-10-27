Es ist der alljährliche Höhepunkt im Herbst, auf den die Tanzsportwelt hinfiebert: Die 33. Thüringer Landesmeisterschaften im Karnevalistischen Tanzsport. In der Riethsporthalle in der Landeshauptstadt ging es am vergangenen Wochenende um nichts Geringeres als um das Ticket für die Norddeutschen Meisterschaften – das begehrte Nadelöhr, über das man sich schlussendlich für die 54. Deutschen Meisterschaften qualifizieren kann, die im März 2027 standesgemäß auch in Erfurt in der Messehalle ausgetragen werden.