Franken: Schüsse auf SEK bei Verfolgungsjagd

Absberg/Weißenburg in Bayern - Bei einer Verfolgungsjagd in Mittelfranken haben zwei Männer auf SEK-Beamte geschossen und dann einen Unfall verursacht. Insgesamt sind fünf Personen verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Es gab drei Festnahmen.
Das SEK will drei Männer festnehmen, doch zwei flüchten mit einem Auto. Es folgt eine Verfolgungsjagd mit Schüssen.
Absberg/Weißenburg in Bayern - Bei einer Verfolgungsjagd in Mittelfranken haben zwei Männer auf SEK-Beamte geschossen und dann einen Unfall verursacht. Insgesamt sind fünf Personen verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Es gab drei Festnahmen.
Nach der Werbung weiterlesen
Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) wollte demnach am Abend in Absberg im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen drei Männer - 23, 24 und 30 Jahre alt -festnehmen. Es habe Hinweise darauf gegeben, dass sie illegal Waffen besitzen. Recherchen des SEK hätten dies bestätigt. Festgenommen wurde zunächst nur einer der Verdächtigen - die anderen beiden flüchteten mit einem Auto.
Das SEK verfolgte sie und wurde laut Polizei dabei von ihnen beschossen. Getroffen und verletzt wurde jedoch niemand. Die Verfolgungsjagd zog sich bis nach Weißenburg. Dort prallte der Wagen der beiden Flüchtigen mit einem unbeteiligten Fahrzeug zusammen, wodurch der Fluchtwagen nicht mehr fahrtüchtig war.
Die SEK-Beamten schossen den Polizeiangaben zufolge auf die Reifen des Fluchtfahrzeugs und nahmen die beiden Männer fest. Drei Beamte und die geflohenen Verdächtigen wurden im Zuge des Geschehens leicht verletzt. Gegen die beiden läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen eines Tötungsdelikts.