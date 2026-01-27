Franken: Schüsse auf SEK bei Verfolgungsjagd

Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) wollte demnach am Abend in Absberg im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen drei Männer - 23, 24 und 30 Jahre alt -festnehmen. Es habe Hinweise darauf gegeben, dass sie illegal Waffen besitzen. Recherchen des SEK hätten dies bestätigt. Festgenommen wurde zunächst nur einer der Verdächtigen - die anderen beiden flüchteten mit einem Auto.