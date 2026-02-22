Zum weltweiten Tag der Gästeführer, der stets um den 21. Februar begangen wird, hatte die Tourist-Information eingeladen. „Mit offenen Augen durch Meiningen“ lautete dabei das Motto. Gerd Börner führte auf der ersten Route vormittags in die Keller der heutigen Firma Perladin. Dort wurden 1865 Keller angelegt, welche dann die Hellersche Brauerei nutzte. Viele interessante Details erfuhren die Teilnehmer der Führung schon auf dem Weg dorthin, der am Herrenberg entlang durch die Natur führte. Aus der Hellerschen Brauerei wurde die am Kreuzberg und 1908 entstand die Vereinigte Brauerei AG aus den Abteilungen Brauerei Völler (Am Bielstein) und der Brauerei am Kreuzberg, die als Mälzerei weiter existierte.