Dutzende Kilometer neue Schienen sollen verlegt werden, etwa 62.000 Schwellen und 34 Weichen. "Hinzu kommen Arbeiten am Unterbau sowie die Modernisierung von Bahnübergängen und Ingenieurbauwerken wie Eisenbahnbrücken", hieß es in einer Mitteilung. Acht neue elektronische Stellwerke sollen mechanische und elektromechanische Anlagen ersetzen und damit für stabilere Betriebsabläufe sorgen. Zudem ist eine Modernisierung folgender Bahnhöfe geplant: