- Los geht es im Juli 2028 auf dem Abschnitt Sondershausen - Greußen. Bis Oktober 2029 soll dort gebaut werden.
- Ab Oktober 2029 folgen die Abschnitte Greußen-Kühnhausen und Kühnhausen-Erfurt Nord.
- Im Jahr 2030 ist laut Bahn die Gesamtinbetriebnahme zwischen Sondershausen und Erfurt Nord geplant.
Für die Modernisierung rechnet die Bahn mit Kosten in Höhe von 417 Millionen Euro. Das Land Thüringen steuert demnach 10,3 Millionen Euro bei. "Wir erneuern nicht nur Gleise und Stellwerke, sondern verbessern ganz konkret das Reisen: mit modernen, weitgehend barrierefreien Bahnhöfen, zuverlässigerer Technik und besseren Voraussetzungen für einen stabilen Betrieb", erklärte Cornelia Kadatz, die Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.