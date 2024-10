Die drei heute 22, 21 und 17 Jahre alten Angeklagten und ihr Opfer tranken und rauchten am 25. Januar gemeinsam in einer Gartenhütte in Brunnthal bei München. Die beiden älteren Angeklagten sollen dann beschlossen haben, den vierten Mann zu bestehlen. Der Anklage nach schlugen sie ihn, drohten ihm und Verwandten mit dem Tod, zwangen ihn Urin zu trinken und mit gefesselten Händen zu tanzen. Einer filmte das Geschehen.