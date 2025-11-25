Anton, Bella und Elisa sind richtige Bastelfans. Das ist ihren Kunstwerken deutlich anzusehen. Der vierjährige Anton aus Goldlauter-Heidersbach hat ein Haus zu Papier gebracht. Aus den Fenstern leuchtet goldenes Licht und allerhand glitzernde Lichterketten hängen an der Fassade. Als Vorbild diente sein Zuhause, verrät er. „Malen, schneiden und kleben machen ihm viel Spaß“, erzählt seine Mama. Vor allem seine Erzieherin aus dem Kindergarten Wiesengeister habe großen Anteil daran, dass der Junge solch eine Freude am Basteln entwickelt habe, lobt sie.