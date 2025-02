Drehteam auf dem Berg: Die Geba auf der Mattscheibe

Hier kann schon wieder gefegt und gewischt werden – die vormaligen Schäden im Saal auf der Hohen Geba sind beseitigt. Foto: privat

Und es gab schon einiges zu filmen für einen Zweieinhalb-Minuten-Beitrag – etwa das Rhönenergiehaus, in dem Zimmer bereits zum Übernachten einladen, und den Saal, der nun schon wieder „besenrein“ ist. Dieser soll zum Frauentag zum ersten Mal genutzt werden, kündigt Wirt Steven Bamberg an. Die Betreiber, die auch alle weiteren Gebäude auf dem Berg für zehn Jahre gepachtet haben, wollen mit einem bunten Strauß an Veranstaltungen drinnen und draußen den Berg wieder beleben. Dazu zählen Vorträge, Kräuterwanderungen, Seminare, verschiedene Märkte, Kinder- und Männertag, Pfingst-, Oster- und Silvesterveranstaltungen. Ein Yoga-Festival über drei Tage, die Sternschnuppennacht und ein Geba Open Air stehen ebenfalls auf dem Veranstaltungsplan. Der Dreh auf dem Berg freilich war jetzt auch für sie ungewohntes Metier.