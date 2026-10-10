Aktuell in den Kinos zu sehen ist der Film "Vaterland" über den Schriftsteller Thomas Mann, der teilweise an Schauplätzen in Weimar spielt. Für die Produktion "Heimsuchung - Eine Jahrhundertgeschichte" diente unter anderem das Freilichtmuseum in Hohenfelden als Kulisse. 2027 soll der Science-Fiction-Film "Athos 2643" in die Kinos kommen, der zu großen Teilen unter der Erde im Besucherbergwerk Kamsdorf gedreht wurde.

Im Juli liefen in Erfurt und Umgebung die Dreharbeiten für das deutsch-norwegische Roadmovie "Uncle Egg", bei dem unter anderem Darsteller aus der Fantasy-Serie "Game of Thrones" vor der Kamera standen. Besonders bekannte Serienproduktionen sind unter anderem die KIKA-Serie "Schloß Einstein", "Die jungen Ärzte" oder die Folgen des Weimar-Tatorts.

Burgen und Schlösser als Kulissen gefragt

Als Kulisse am gefragtesten seien die vielen verschiedenen Burgen und Schlösser aus verschiedenen historischen Epochen, die überall im Freistaat verteilt sind, so Kunze. Im städtischen Kontext seien vor allem Erfurt, Jena und Weimar sehr gefragt.

Aber auch in Ostthüringen seien etwa in und um Gera und Altenburg schon viele Produktionen entstanden. Dabei gehe es sowohl um Bauten aus dem Mittelalter oder der Klassik als auch Plattenbauten oder in der DDR entstandene Bauwerke wie das Kongresszentrum in Gera. Für Naturkulissen sei der Thüringer Wald am beliebtesten.

Was Produktionsfirmen angeht, hätten die Constantin Film und die UFA schon mehrfach in Thüringen gedreht. Thüringer Produktionsfirmen seien international vor allem im Arthouse-Bereich erfolgreich, darunter etwa die Firmen Ostlicht Filmproduktion aus Weimar, Elemag Pictures aus Gera und CALA Film Central in Erfurt.