In der Sitzung des Stadtrates hatte der Vachaer Bürgermeister dieser Tage darüber informiert, dass die Drehleiter der Stützpunktfeuerwehr Vacha stillgelegt wurde – und erst nach einer Reparatur wieder für Einsätze genutzt werden kann. Grund sei, dass bei der Feuerwehr in Kiel zwei Kameraden tödlich verunglückt seien, nachdem an einer Drehleiter von Magirus die Drahtseile gerissen waren. Daraufhin habe die Firma alle Drehleiter-Eigentümer aufgefordert, die Drahtseile, die die Drehleiter halten, zu überprüfen. Diese müssen normalerweise acht Millimeter stark sein, in Vacha fehlten – nach Abzug der Toleranz – 0,1 Millimeter. Darum sei die Reparatur notwendig.