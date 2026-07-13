Dreharbeiten: Komparsen für Verfilmung von Hape-Kerkeling-Buch gesucht

Köln - Das Katzen-Buch "Pfoten vom Tisch!" von Hape Kerkeling wird verfilmt - und dafür werden jetzt 300 Komparsen gesucht. Wie die Agentur Eick & Weber der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, finden die Dreharbeiten im August und September in den Großräumen Köln und Dortmund statt. Interessierte können sich ab sofort bis zum 11. September online unter https://hape-casting.de bewerben. In dem Buch "Pfoten vom Tisch!" erzählt der Entertainer und Komiker Kerkeling von seiner Katzenliebe und von seinen Erlebnissen mit ihnen als Haustieren.