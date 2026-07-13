Dreharbeiten: Komparsen für Verfilmung von Hape-Kerkeling-Buch gesucht

Auch ein Double für den jungen Hape wird gesucht

Gesucht würden generell Menschen mit einem möglichst natürlichen Erscheinungsbild. "Bei Jungen und Männern sind möglichst lange Haare - mindestens bis zu den Ohren - erwünscht", so Weber. Rasierte Seiten oder Nacken seien dagegen nicht geeignet. "Die Mädchen und Frauen sollten mindestens kinnlange Haare haben. Am besten sollten sich alle die Haare bis zur Kostümprobe im August in Köln wachsen lassen. Alle müssen zu einem historischen Haarschnitt bereit sein." No-Gos sind demnach gefärbte oder gesträhnte Haare, Sonnenbankbräune, Zahnspangen, künstliche Fingernägel, Permanent-Make-up, Piercings und Tattos an sichtbaren Körperstellen.