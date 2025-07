Dreharbeiten in NRW: Duisburg spielt Panem - 4.000 Komparsen gesucht

Köln - Für die Verfilmung der Vorgeschichte von "Die Tribute von Panem" werden jetzt 4.000 Komparsen gesucht. Von Ende August bis Anfang Oktober fänden die Dreharbeiten für "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" im Raum Köln und Duisburg statt, teilte die Agentur Eick & Weber mit. Zum Cast gehören Hollywood-Stars wie Glenn Close, Kieran Culkin, Elle Fanning, Ralph Fiennes, Mckenna Grace und Kelvin Harrison Jr. Francis Lawrence führt erneut Regie – er inszenierte bereits den Großteil der bisherigen Filme der Reihe.