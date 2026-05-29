Dreharbeiten Choreo fürs erste Knutschen vor der Kamera

Die "Me Too"-Debatte habe das Bewusstsein für das Thema in der Branche allgemein geschärft, meint Thiem. Aber auch fernab von Skandalen rückt die Aufgabe solcher Koordinatoren zunehmend in den Fokus. Viel Beachtung fand zuletzt etwa die Arbeit der Intimitätskoordinatorin bei der kanadischen Streaming-Hit-Serie "Heated Rivalry", in der es zwischen zwei Eishockey-Spielern heiß hergeht.

Gewerkschaft wünscht sich mehr Koordinatoren

Die BFFS schätzt, dass es aktuell in Deutschland etwa 30 erfahrene und gut ausgebildete "Intimacy Coordinators" gibt. "Das ist für den Markt dieser Größe wenig", sagt Barbara Rohm. Sie ist Gründerin des Culture Change Hub, wo Ausbildung zu Intimitätskoordinatoren angeboten werden und das mit der BFFS zusammenarbeitet. Rohm war es auch, die gemeinsam mit der BFFS die unabhängige Vertrauensstelle Themis gegen sexuelle Belästigung und Gewalt in der Film- und Fernsehbranche ins Leben gerufen hatte.

Der Beruf ist nicht geschützt, betont die BFFS. Das Feld dynamisch. Grundsätzlich sollten den Job nur Menschen machen, die bereits viel Dreherfahrungen haben, etwa selbst Schauspieler sind oder waren.

Wichtig, gerade für besonders empfindliche Gruppe

Gerade für Dreharbeiten mit Kindern und Jugendlichen seien Intimitätskoordinatoren aus Sicht der Schauspielgewerkschaft zwingend, erklärt Rohm, die bei der BFFS auch Ansprechpartner für das Thema ist. "Minderjährige gehören zur vulnerabelsten Gruppe aller Darstellenden." Sie hätten etwa keine Schauspielausbildung wie Erwachsene und könnten die langfristigen Folgen ihrer Entscheidungen noch nicht vollständig einschätzen. Intimitätskoordinatoren übernähmen an der Stelle auch die Aufgabe einer Vertrauensperson, gerade, wenn etwa Eltern bei den Drehs nicht dabei seien.