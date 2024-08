Am späten Dienstagnachmittag tauchte ein Foto in den sozialen Medien auf. Es zeigt Silke Rammig und Anja Leyh von der Goetz-Höhle, die in der Bergbaude lachend neben einem zwei Köpfe größeren Hünen stehen. Fragende Blicke in der Redaktion: Ist das Klitschko? Ein paar Anrufe später steht zweifelsfrei fest: Wladimir Klitschko, der mehrfache Schwergewichts-Boxweltmeister und jüngere Bruder des einstigen Boxers und heutigen Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko, ist am Dienstag tatsächlich in Meiningen gewesen. Zusammen mit Paul Ronzheimer, dem stellvertretenden Chefredakteur der Boulevardzeitung Bild, und einem Fernsehteam der Kölner Produktionsfirma i & u TV. Das Unternehmen produziert die neue Doku-Reihe „Ronzheimer – Wie geht’s, Deutschland“, die ab September immer montags im Programm von Sat1 zu sehen sein wird.