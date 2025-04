Helmstadt (dpa/lby) - Ein Unfall, Stau – und in der Folge noch zwei folgenschwere Unfälle jeweils am Stauende: Binnen nur einer halben Stunde sind im Reiseverkehr zum Ferienstart auf der Autobahn 3 bei Helmstadt von Frankfurt Richtung Nürnberg 13 Menschen verletzt worden. Einer von ihnen schwebte zunächst noch in Lebensgefahr, wie die Polizei berichtete.