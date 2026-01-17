Dramatiker: Valère Novarina mit 83 Jahren gestorben

"Viele sehr intelligente Menschen von heute, die sehr gut informiert sind, klären den Leser auf, sagen ihm, wohin er gehen soll, wohin der Fortschritt führt, was er denken soll, wo er sich hinbegeben soll", sagte Novarina über seine eigene Arbeit. "Ich sehe mich eher als denjenigen, der ihm die Augen verbindet, als einen, der mit Unwissenheit gesegnet ist und diese denen anbieten möchte, die zu viel wissen."