Biathlon hat sie bekannt gemacht. In Deutschland, in aller Welt, natürlich auch in der Biathlon-Hochburg Südthüringen. Plötzlich sprach jeder über die junge Frau aus Oberbayern, die mit dem Gewehr auf dem Rücken von einem Erfolg zum nächsten stürmte. Der Lauschaer Liedermacher Fritz Gramß widmete Dahlmeier vor den Olympischen Winterspielen 2018 in Südkorea sogar eine Strophe in seinem eigens komponierten Olympia-Hit.