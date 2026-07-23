Drama-Rolle: Leinwandstar Glen Powell spielt Baseball-Legende Lou Gehrig

Los Angeles - Der aus Actionfilmen wie "Top Gun: Maverick" und "Twisters" bekannte Hollywood-Star Glen Powell (37) soll die amerikanische Baseball-Legende Lou Gehrig (1903 - 1941) verkörpern. Laut den US-Branchenblättern "Hollywood Reporter" und "Variety" ist ein noch titelloses Biopic unter der Regie von Richard Linklater (65) geplant. Der US-Kultregisseur ist vor allem für das Jugenddrama "Boyhood" und für die Liebestrilogie "Before Sunrise", "Before Sunset" und "Before Midnight" bekannt. Zuletzt inszenierte er "Blue Moon" und "Nouvelle Vague".