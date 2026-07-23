Drama-Rolle: Leinwandstar Glen Powell spielt Baseball-Legende Lou Gehrig

Sport-Ikone mit tödlicher Krankheit

Der Film soll das Leben des früheren Stars der New York Yankees beleuchten, der bis heute als einer der besten Spieler in der Geschichte des Baseballs gilt. Gehrig wurde 1903 als Sohn deutscher Einwanderer in New York geboren und erarbeitete sich eine Bilderbuchkarriere mit zahlreichen Rekorden, bis er 1939 aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt bekanntgab. Die Ärzte

hatten bei ihm die damals noch wenig erforschte, unheilbare Nervenkrankheit ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) diagnostiziert, die in den USA heute noch unter dem Namen Lou-Gehrig-Krankheit bekannt ist. Sie zerstört die Nerven, führt zu Muskellähmungen und schließlich zum Tod.