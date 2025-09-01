Für den SV 09 Arnstadt war es ein bitteres Ende: In der Nachspielzeit entglitt den Nullneunern in der Thüringenligapartie gegen den SV Blau-Weiß Neustadt/Orla der bereits sicher geglaubte Sieg, sodass am Ende nur ein Punkt blieb. Angesichts des intensiven und ausgeglichenen Spiels war die Punkteteilung jedoch nicht unverdient. Beide Mannschaften hatten über die gesamte Partie hinweg ihre Phasen, in denen sie das Geschehen an sich reißen konnten.