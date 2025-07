Drama im Hochgebirge: Zwei Bergwanderer stürzen auf Stubaier Höhenweg in den Tod

Neustift - Zwei Bergwanderer sind auf dem Stubaier Höhenweg in Österreich ums Leben gekommen. Insgesamt seien drei Männer zwischen der Franz-Senn-Hütte und der Starkenburger Hütte unterwegs gewesen, sagte ein Sprecher der Bergrettung Tirol. Einer von ihnen sei bei Nebel und schlechter Sicht an einer schmalen Stelle abgestürzt, ein Begleiter habe ihn noch abfangen wollen, sei dann aber selbst mehrere Hundert Meter in die Tiefe gestürzt.