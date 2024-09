Wind dürfte es – der Wettervorhersage zufolge – mehr als genug geben an diesem Wochenende. Und mal abgesehen davon: Schlechtes Wetter gibt es ja sowieso nicht, nur unpassende Kleidung. Das jedenfalls lernt man heute schon im Kindergarten. So haben sich die Mitglieder des Feuerwehrvereins Lauscha dazu entschlossen, allen Wolkengüssen dieser Tage zum Trotz nicht von ihren Plänen abzuweichen und dennoch am heutigen Samstag, 28. September, zum traditionellen Drachenfest auf die Wiesen unterhalb des FC-Sportplatzes einzuladen. Für die Schüler aus der Glasbläserstadt und Umgebung wird es bestimmt ein toller Einstieg in die Thüringer Herbstferien, wenn sie ab 14 Uhr wieder in großer Runde ihre Drachen steigen lassen können. Und auch die Kleinen haben erfahrungsgemäß viel Spaß dabei. Für Speis und Trank sorgt in gewohnter Weise der Feuerwehrverein. Also: Wetterfeste Kleidung aus dem Schrank holen und auf geht es zum Drachenfest.