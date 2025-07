Es war ein Abend voller Emotionen, Musik, Dankbarkeit und Hoffnung – der Abiball 2025 des Dr.-Sulzberger-Gymnasiums am vergangenen Samstag in der Werner-Seelenbinder-Halle wird vielen noch lange in Erinnerung bleiben. Unter dem Motto „A little Party never killed our Abi“ feierten 59 junge Menschen gemeinsam mit ihren Familien, Freunden und Lehrern nicht nur ihren Abschluss, sondern auch den Aufbruch in einen neuen Lebensabschnitt. Die festlich geschmückte Halle, die mit viel Liebe von den Abiturienten vorbereitet wurde, bildete den stimmungsvollen Rahmen für eine Feier, die in jeder Hinsicht berührte, ganz abseits vom „Sporthallenfeeling“.