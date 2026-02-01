Eines ist klar: Wer in seinem Leben vorsätzlich schummelt; wer trickst und täuscht, um einen wichtigen Posten, einen respektablen Titel oder sonstige berufliche Vorteile zu ergattern, der hat nicht nur seine Glaubwürdigkeit, sondern seine Legitimation als Volksvertreter verloren. Das gilt auch und vor allem, wenn es um die höchsten Führungspositionen in unserem Staat geht. Wäre dies beim Thüringer Ministerpräsidenten Mario Voigt der Fall, müsste er sofort zurücktreten, wenn er einen Funken politischen Anstand hätte. Dass er mindestens ein paar davon hat, darf man dem christlichen Demokraten, der gerne scharfe Maßstäbe an die Integrität seiner politischen Konkurrenz anlegt, durchaus unterstellen.