"Signal senden, dass wir die Trendwende hinbekommen"

Frei betonte, es brauche bessere Rahmenbedingungen für die Wirtschaft bei Steuern und Energie und einen Bürokratieabbau. "Wir müssen jetzt das Signal an die Wirtschaft und die Menschen senden, dass wir die Trendwende hinbekommen und damit eben auch wieder auf einen Wachstumspfad zurückfinden." Die Bundesregierung wisse, dass sie jetzt liefern müsse, sagte Frei in dem Interview am Rande des Ludwig-Erhard-Gipfels am Tegernsee.