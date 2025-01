Die Künstler überzeugen nicht nur durch ihren professionellen Live-Gesang und die Ähnlichkeit zu den vier Vorbildern aus Liverpool. Auch ihr großes Schauspieltalent kommt in den wiederkehrenden Sprech-Episoden und Kurzgeschichten zur Geltung. Authentische Kostüme und historische Videoeinspielungen machen die Illusion perfekt und versetzen das Publikum zurück in die 60er-Jahre. Mit Songs wie „Help“, „Love me do“, „Yesterday“ oder „Hey Jude“ verkörpert die Band die legendären Pilzköpfe so authentisch, dass die Atmosphäre wieder auflebt, mit der die Beatles die Massen einst in ihren Bann gezogen haben. Insgesamt erklingen über 30 Hits der „Fab Four“. Die Zuschauer können so jenes legendäre Jahrzehnt nachempfinden, in dem die Beatles mühelos einen Welthit nach dem anderen aus dem Ärmel schüttelten und die Konkurrenz schier zur Verzweiflung brachten.