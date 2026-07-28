München (dpa/lby) - Die Doublesiegerinnen des FC Bayern München sind euphorisch von ihrer einwöchigen Trainings- und PR-Reise nach Asien zurückgekehrt. "Japan hat uns alle beeindruckt und neben dem Fußball ging es am Ende noch um so viel mehr", resümierte Frauenfußball-Direktorin Bianca Rech. Die Kultur des Landes und die Menschen hätten alle inspiriert. "Die Herzlichkeit, mit der wir empfangen wurden, und das große mediale Interesse, das uns entgegengebracht wurde, haben all unsere Erwartungen übertroffen."