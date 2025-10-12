Welch ein Glück, dass die Thüringischen Spielleut aus Zella-Mehlis Teil der Lesung in der Stadtbücherei Suhl waren, die am Freitagnachmittag im Rahmen des Welthospiztages stattfand. Boten die kurzen Augenblicke Musik auf den historischen Instrumenten doch hilfreich Gelegenheit, aus dem Takt geratene Herzen der Zuhörer wieder zu beruhigen. Das hatten sie nötig nach den bewegenden Zeilen, die Dorothea Kromphardt aus ihrem eigenen Buch „Seifenblasen aus Tränenwasser“ vortrug. Ein Buch, in dem sie liebevoll ihre Erfahrungen und berührenden Begegnungen als Klinik-Clown Knuddel in Sterbezimmern von Kindern und jungen Erwachsenen festgehalten hat.