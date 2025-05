Ob mit dem Auto oder mit dem Fahrrad: Eine Panne ist immer ärgerlich. Damit Radfahrer im Notfall schnell und einfach selbst Hand anlegen können, installiert der ADAC bundesweit Radservice-Stationen an beliebten Radwegen. Inzwischen stehen rund 145 Reparatursäulen bundesweit – viele weitere sind in diesem Jahr in Planung, heißt es aus dem Landratsamt. Auch in Dornheim ist jetzt am Bach-Radweg am Sport- und Freizeitzentrum eine dieser Reparatursäulen zu finden – kostenfrei und für jeden rund um die Uhr nutzbar.