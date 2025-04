Weil in Dorndorf der in die Jahre gekommene Edeka-Markt, der obendrein im Hochwassergebiet steht, durch einen Neubau an anderer Stelle ersetzt werden soll, macht die Nachbarstadt Vacha Ärger und klagt dagegen. Zuletzt hatte sich Vachas Bürgermeister Martin Müller (CDU) im Gespräch mit der Heimatzeitung dazu geäußert (Beitrag „Edeka-Markt-Neubau wäre aus Sicht der Stadt Vacha fatal“ vom 17. April). Dazu bezieht nun Peter Neumann (parteilos), Bürgermeister der Krayenberggemeinde, Stellung.