Aus den Reihen der Elternsprecher wurde vor rund anderthalb Jahren die Idee geäußert, einen „Blaulichttag“ im Staatlichen Förderzentrum „Marianne Frostig“ zu organisieren. „Das haben wir nun umgesetzt“, sagte Sabine Krumbholz, Lehrerin am Förderzentrum und Projektleiterin für die beiden „Blaulichttage“ am Mittwoch und Donnerstag. Zwar gibt es alljährlich eine Feueralarmübung in der Schule, bei der auch stets die Feuertreppe benutzt wird. Doch die beiden Projekttage zu diesem Thema in solch großem Umfang sind eine Premiere. Sabine Krumbholz hatte im Vorfeld allerlei zu planen und zu organisieren.