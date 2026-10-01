Der Tanzkreis Werrataler lädt ein zum Tanz-Kaffee-Nachmittag am Sonntag, 4. Oktober, im Kulturhaus Dorndorf. Einlass ist ab 14 Uhr, das Programm beginnt um 15 Uhr. „Wir zeigen Highlights aus dem aktuellen Repertoire aller Gruppen. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen“, sagt Vereinschef Jens Kuschmann. Der Eintritt ist frei. Das Publikum ist zum Mittanzen eingeladen. Den auch überregional bekannten Tanzkreis gibt es seit 53 Jahren. Derzeit hat er rund 70 Mitglieder.
Dorndorf/Rhön Tanz-Kaffee mit den Werratalern
Redaktion 01.10.2026 - 14:29 Uhr